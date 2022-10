Constanze Lindner ist "Miss Verständnis". Diese Frau hat viel durchgemacht. Vor allem Nächte. In diesen dunklen Stunden hat sie aufgeschrieben, was in ihrem Leben falsch verstanden wurde und werden wird. Sie ist zu dem Schluss gekommen: Alles. Davon berichtet die Kabarettistin am Donnerstag, 13. Oktober, ab 19 Uhr auf der Bühne im Spielbankrestaurant "la Canchanchara". Karten gibt's im Vorverkauf unter spielbanken-bayern.de oder ab 13 Uhr vor Ort an der Rezeption. Foto: Martina Bogdahn