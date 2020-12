Zur Diskussion um den Radwegausbau in Gößweinstein:

Was ist denn nur los in Gößweinstein? Da stimmt der Bürgermeister als Einziger gegen die Forderung, das Radwegenetz in seinem Gemeindebereich auszubauen. Ist Herrn Zimmermann bewusst, was es heißt, auf den stark frequentierten Straßen unterwegs zu sein? Seine Aussage, dass sie ja auch woanders fahren könnten, zeigt, wie er hinter der heimischen Tourismusbranche steht. Oder ist er nur deshalb dagegen, weil der Vorschlag nicht von ihm gekommen ist bzw. seiner Fraktion? Die haben übrigens alle dafür gestimmt.

Zurzeit weht ihm heftiger Gegenwind seitens der Bürger entgegen, die mit seiner Gemeindepolitik so wohl nicht mehr einverstanden sind. Beim Thema Funkmasten werden die Bürger vor vollendete Tatsachen gestellt. Die angeblichen Gespräche mit Abgeordneten haben nicht stattgefunden, ein Bauantrag für die Masten sei angeblich nicht eingegangen, jetzt auf einmal wird richtiggestellt, dass dieser schon seit Mitte des Jahres vorliegt. Von seiner proklamierten Transparenz ist nichts mehr da, selbst die Gemeinderäte werden nicht eingebunden. Ein an den Bürgermeister und die Gemeinderäte adressiertes Schreiben wird an das Gremium nicht weitergegeben. Der derzeit von vielen Gößweinsteinern gebrachte Vergleich mit einem noch amtierenden US-Präsidenten kommt da nicht von ungefähr.

Und dieses Verhalten des Gemeindeoberhauptes beherrscht derzeit fast die gesamte Kommunalpolitik. Über die Nahwärmeversorgung gibt es keine Informationen mehr.

Ein anderer Punkt ist die Sanierung der Wasserleitungen in Gößweinstein. Die betroffenen Anwohner hatten bis zuletzt keine Informationen über die Sperrung und Dauer der Baumaßnahmen bekommen. Sicher, es ist keine "Baustelle" der Gemeinde, aber wer ist denn Vorsitzender der Wiesent-Gruppe?

Ist für ihn die aktuelle Gemeindepolitik nur ein lästiges Anhängsel, weil er sich mit voller Hingabe seinem Prestigeobjekt widmet, dem Umbau des Pfarrhauses zum Rathaus? Dass dies ein Millionengrab wird, dürfte jedem vernünftig Denkenden klar sein. Wer in Forchheim die Sanierung des Rathauses oder des Kolpinghauses verfolgt, weiß, was auf die Gemeinde zukommen wird.

Ich bin beileibe kein CSU-Wähler, aber ich habe Respekt vor dieser Fraktion im Gemeinderat, die sich dagegen ausspricht und auch geschlossen gegen diesen unnötigen Architektenwettbewerb gestimmt hat. Mir drängt sich die Frage auf, was wohl passiert, wenn auch dieses Vorhaben in den Sand gefahren wird. Stiehlt sich dann unser Gemeindeoberhaupt aus der Verantwortung und überlässt die verbrannte Erde einem anderen?

Ich wohne noch nicht allzu lange in der hiesigen Gemeinde, das in den letzten Monaten hier Erlebte könnte aber Bände füllen. Fortsetzung folgt.

Ferdinand Vogler

Gößweinstein