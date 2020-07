Ein Lob an die Klinik

Es passierte am Mittagstisch. Ein stechender Schmerz im Ellenbogengelenk. Eine Stunde später hatte ich eine dicke Beule am rechten Ellenbogengelenk. Und wieder ein paar Stunden später wurde der ganze Unterarm dick und geschwollen. Der Versuch, mit rivanolgetränkten Kompressen die Geschwulst einzudämmen, scheiterte. Eine Blutuntersuchung brachte einen stark erhöhten Entzündungswert und so wurde eine sofortige Einweisung in die Notaufnahme angeordnet. Hier hatte ich Pech, denn am laufenden Band wurden weitere Patienten gebracht. Schließlich wurde ich nachts um 10 Uhr am Ellenbogengelenk operiert.

Die Mitarbeiterinnen auf Station 5 kümmerten sich aufopferungsvoll um mich und um alle anderen Patienten. Besonders die Nachtschichten waren für sie sehr stressig, und so möchte ich mich bei allen Mitarbeiter/innen ganz herzlich bedanken.

Ludwig Hertlein Kronach