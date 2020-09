Schwürbitz vor 14 Stunden

schwürbitz.inFranken.de

Ein Lied als Willkommensgeschenk

Für 16 Erstklässler begann am Dienstag ein neuer Abschnitt. Sie wurden in der Grundschule "An der Göritze" eingeschult und von ihrer Lehrerin Gabi Wölfel und Schulleiterin Alexandra Engelhardt begrüßt...