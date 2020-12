Das Johann-Philipp-von-Schönborn-Gymnasium war "seine Schule". Hier hat er Abitur gemacht, hier war er 30 Jahre lang Lehrer für Erdkunde, Deutsch und Geschichte. Am Montag, 30. November, ist Oberstudienrat i. R. Günther Pfennig gestorben.

In seinen jungen Lehrerjahren hatte Günther Pfennig auch ein wenig mittelfränkische Schulluft geschnuppert: Er war seit 1981 in Schwabach tätig, am Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasium. Aber schon dort war sein Bestreben, wieder in die unterfränkische Heimat zurückzukehren, was dann nach mehreren Anläufen schließlich auch gelang.

Am Schönborn-Gymnasium wurde er eine für Schüler, Kollegen und Eltern vertraute und wertgeschätzte Lehrerpersönlichkeit. Kein Wunder, dass seine Verabschiedung im Februar 2017 sehr bewegend ausgefallen ist.

An ganz vielen Stellen, wo Schule organisiert sein will und Schulleben wachgehalten werden kann, hat Günther Pfennig sich engagiert - und ist dabei immer bescheiden geblieben. Als Gestalter des Jahresberichtes, als Chef der Lehrmittelsammlung, als Leiter des Schulspiels und als regelmäßiger Organisator von zahlreichen Studienfahrten des Gymnasiums.

Zuneigung zu Spanien

Seine unprätentiöse Art als Pädagoge und Lehrer wurde auch in der Volkshochschule geschätzt, wo er seine Zuneigung zu Spanien und seiner Landessprache in den Dienst der Gemeinschaft gestellt hat.

Günther Pfennig gehörte zu jenen Lehrern, die bei jungen Menschen einen besonders prägenden Eindruck hinterlassen konnten. Mit Wortwitz und Humor, Herzlichkeit, Fachwissen und pädagogischem Fingerspitzengefühl im Unterricht, mit seiner großen Affinität zu den von ihm geliebten Fächern, aber auch mit seiner großen Zuneigung zum Fußball.

Organisator der Abi-Fußballspiele

Er war Fan eines nahen fränkischen Bundesliga-Gründungs-Clubs und Organisator der Abi-Fußballspiele, die er liebevoll kommentierte. Kein Wunder, dass immer wieder Abiturjahrgänge, die an ihre alte Wirkungsstätte zurückkehren, sich an den beliebten Pädagogen erinnern.

Das Johann-Philipp-von-Schönborn-Gymnasium in Münnerstadt verfolgt die Philosophie, ein Ort der schulischen Humanität und der Begeisterung für gymnasiale Bildung zu sein. Und diese Werte hat Günther Pfennig immer hochgehalten. red