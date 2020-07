Ein Leben im Dienste Gottes

In der Basilika gedachten Priester aus der Erzdiözese Bamberg ihrer Priesterweihe vor 25, 40, 50, 60, 65 und 70 Jahren. Erzbischof Ludwig Schick dankte ihnen für ihren Jahrzehnte währenden priesterlichen Dienst: "In Freud und Leid, in frohen und in schweren Stunden standen und stehen Sie den Menschen bei. Auch durch die Sorgen und Nöte des Alters sind Sie den Menschen freundschaftlich verbunden und tragen deren Sorgen mit."

Zuvor waren die Priesterjubilare bereits zu Jubiläumsexerzitien unter dem Motto "Mit dem Feuer des Geistes" in den Wallfahrtsort eingeladen. Im Diözesanhaus fanden diese unter der Leitung von Jesuitenpater Ludwig Dehez statt. Zum Festgottesdienst zogen die Jubilare von der Klosterpforte mit Erzbischof Schick, angeführt vom Kirchenschweizer Daniel Reitz, in die aufgrund von Corona-Auflagen nur spärlich besuchte päpstliche Basilika ein.

Zunächst begrüßte Guardian Pater Dietmar Brüggemann die Geistlichen mit herzlichen Worten. Anschließend zelebrierte Erzbischof Schick das Pontifikalamt, bei dem Georg Hagel alle Register der Rieger-Orgel zog. "Ein Mensch, der zum Freund Gottes geworden ist, übersieht nicht die Menschen, sondern wird ihnen zum Freund. Freunde tun einander Gutes. Deshalb sind Priester Freunde der Menschen und künden ihnen die göttliche Wahrheit des Evangeliums. Sie sind Freunde im seelsorglichen Wirken zum Frieden und Heil, sie bauen an einer menschenfreundlichen Gesellschaft mit", sagte das Bamberger Oberhaupt zu Beginn seiner Predigt.

Keine einfache Aufgabe

Priestertum sei sicher eine erfüllende Lebensaufgabe, aber auch nicht ganz leicht. Sie sei fordernd und herausfordernd. Erzbischof Schick erklärte, dass das Evangelium in der Wort- und Bildwahl zugespitzt sei, aber im Inhalt wahr und richtig. Weder priesterlicher Dienst noch kirchliches Wirken schreite von Gipfel zu Gipfel. Jesus hat denen, die er erwählt hat, für ihre Arbeit in seinem Reich keinen Rosengarten versprochen und auch nichts schöngeredet. "Der Kunde der göttlichen Wahrheit von der Würde aller Menschen, von der Gleichheit aller vor Gott, von der ausnahmslosen Liebe untereinander, ist keine Botschaft, die allen Menschen gefällt. Sie ruft Widersprüche hervor, besonders bei den Kindern dieser Welt, denen Geld, Macht, Erfolg die höchsten Güter sind. Das ist die Erfahrung der ganzen Geschichte, schon im Alten Testament. Echte Freunde Gottes zu sein und Kinder der göttlichen Wahrheit, das bedeutet nicht ohne Weiteres Freunde aller Menschen zu werden", fügte Schick an.

Wer Jesus nachfolgt, dem werde es auch nicht anders ergehen als ihm und man müsse sich darauf einstellen. Wer Leidenschaft für Jesus Christus entwickelt, für seine Botschaft und sein Reich, der werde auch leiden, wie Jesus gelitten hat. Aber gerade dadurch komme das Reich Gottes voran und breite sich aus. Das zeigen die fränkischen Glaubensboten: Kilian, der das Martyrium erlitten hat; Willibald, auch Heinrich und Kunigunde mussten für ihren Einsatz für Jesus Leid und Kreuz auf sich nehmen. Aber gerade dadurch werde Auferstehung bewirkt.

Appell des Erzbischofs

"Heute wird seine Botschaft einfach abgetan und als irrelevant betrachtet. Sicher, wir haben auch selbst mit Schuld daran. Aber dennoch bleibt die Bedeutsamkeit des Evangeliums unerlässlich. Lassen wir uns das heute gesagt sein und auch die Hoffnung mitnehmen von der Lesung, vom Evangelium und auch von diesem Ort. Die Freude an Gott ist unsere Stärke. Die Leidenschaft für Gott muss uns erfüllen, wohlwissend, dass wir dafür auch Leiden auf uns nehmen müssen. Lasst uns weiterhin Freunde Gottes werden und Kinder der göttlichen Wahrheit bleiben", sagte der Erzbischof zum Schluss. Während des Pontifikalamtes erneuerten die Jubilare ihre Bereitschaftserklärung zum priesterlichen Dienst.