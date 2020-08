Unfälle mit Pedelecs können schlimm ausgehen. Da hatte ein 58-jähriger Pedelec-Fahrer am Dienstagabend gegen 18.50 Uhr in Rödental noch Glück, weil er sich bei einem Sturz nur leicht verletzte. Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit und der Mann prallte mit dem Vorderrad seines Gefährts gegen einen Bordstein in der Straße "An der Räume", wie die Polizeiinspektion Neustadt mitteilt. pol