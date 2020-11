Vor einem Jahr wurde im Rahmen einer großen Feier die Höchstadter Lourdesgrotte eingeweiht. Seither entwickelte sich der neue Gebets- und Gottesdienstort in der Kleinen Bauerngasse als Anziehungspunkt für viele Menschen. Täglich findet dort am Abend ein Gebet zum Schutz vor der Pandemie und für den Erhalt der Arbeitsplätze bei der Firma Schaeffler statt. Jeden Sonntagabend wird bei günstiger Witterung an der Grotte ein Gottesdienst gefeiert.

Im Laufe des zurückliegenden Jahres gestaltete die Grottenbaugruppe das Gelände immer mehr aus, um den vielen Besuchern ein wohltuendes Ambiente zu schaffen. Zum ersten Jahrestag gibt es nun Kerzen mit dem Motiv der Höchstadter Lourdesgrotte, die am Ende des Festgottesdienstes am Sonntag, 22. November, um 17 Uhr erstmals verkauft werden. red