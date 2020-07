Ein Humorist bei Gott

Sein Körper mag gebrechlicher geworden sein, aber seine Augen strahlten wie eh und je. Roland Breitenbach hatte nach seinem schweren Unfall 2014 keine Zeit für Selbstmitleid. Der fränkische Pfarrer rappelte sich auf, schrieb Bücher, folgte seiner Berufung als Seelsorger und Menschenfreund. "Wenn man mal so nahe bei Gott war wie ich, will man keine Zeit mehr mit unnützen Dingen, mit Angst und Zaghaftigkeit verschwenden." Auch im Alter blieb er der Amtskirche ein Dorn im Auge. Nie hatte er ein Blatt vor den Mund genommen. Er kritisierte die "Menschenunfreundlichkeit" des Priesterseminars und nannte das Zölibat eine Erfindung der Kirche in Rom. Nun ruht der "Stachel im Fleisch der Diözese Würzburg". Er starb diese Woche in Schweinfurt.

Breitenbach hat regelmäßig das Nachgedacht im Fränkischen Sonntag verfasst. Traf man ihn persönlich, war er voller Humor und Herzenswärme. Kritik, etwa an Überheblichkeit, verpackte er gern in Witze: "Am Altar rußt eine Kerze. Der Kardinal raunt dem Mesner auf Latein zu: 'Extinguas!', lösche sie! Als nichts geschieht, wiederholt er: 'Extinguas!' Der Mesner raunt zurück: 'Es stinkt was? Ich riech' nix!'"

Standesdünkel stank Breitenbach. Für ihn war der Obdachlose nicht weniger wert als der Papst, die Frau nicht weniger als der Mann.In einem seiner letzten Interviews sagte er: "Ich hoffe, dass viele Menschen sich der Botschaft öffnen, dass die Liebe das Wichtigste ist und dass sie auch nach dem Tod bleibt." Ob sich seine Hoffnung erfüllt?

Ich stelle mir vor, wie Roland Breitenbach jetzt gemütlich bei Gott sitzt und ihm seine Lieblingswitze über menschliche Auswüchse erzählt. Etwa den: "Am Würzburger Bahnhof treffen sich zwei Männer, die sich schon noch nie leiden konnten. Der eine ist General, der andere Bischof. Der Bischof geht auf den Uniformierten zu: 'Herr Schaffner, wann fährt der Zug nach München?'. Der Angesprochene tippt auf den großen Bauch unter der Soutane des Bischofs: 'Gnädige Frau, in Ihrem Zustand wollen Sie noch reisen?'"