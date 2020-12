Thomas Manns Zauberberg im Bücherregal, die weichen Uhren Salvador Dalís an der Wand daneben. Die Fünfte von Mozart tönt aus dem Grammophon und der Besuch des Landestheaters gehört zum Pflichtprogramm. Die Gespräche nach den dortigen Darbietungen sind eine Mischung aus Halbwissen, auswendig gelernter Terminologie und pseudoschöngeistigem Geschwafel, das hier und da mit geflügelten Worten garniert wird: "Die Ausdrucksstärke des Ensembles wurde durch die Unmittelbarkeit des Mediums hervorragend zur Geltung gebracht. Flankiert von der Dynamik des Stückes entstand so eine Kurzweiligkeit, die ihresgleichen sucht. Bravo." Ja, das sogenannte Bildungsbürgertum erfüllt so manches Klischee und wirkt dabei nicht nur reichlich bieder, sondern lädt auch hier und da zum Schmunzeln ein. Mit seiner ganz eigenen Definition von Bildung, Weisheit und Intelligenz sitzt so mancher Möchtegern-Intellektuelle in seinem Elfenbeinturm und vergisst glatt, dass der gesunde Menschenverstand nicht (nur) in Theaterstücken, philosophischen Traktaten oder blumigen Sonetten, sondern (auch) vom Leben gelehrt wird. Also: Ruhig mal die Höhenkammliteratur zur Seite legen, die Bionadeflasche austrinken und dann raus aus dem bildungsbürgerlichen Mikrokosmos hinein in die reale Welt: Wirtshäuser, Cafés, Sportvereine, Kirchweihfeste oder auch einfach nur die offene Straße. Dort könnte einem dann unter Umständen ein Banause begegnen, der mit seiner Bauernschläue, seiner Alltags- und Situationsintelligenz sowie seiner gewitzten Art zur Inspirationsquelle wird. Er kann sein Wissen zwar nicht mit der absoluten Eloquenz vortragen, das ist aber auch gar nicht nötig. Denn selbst Dr. Martin Luther hat für seine Bibelübersetzung dem "Volke aufs Maul geschaut" und eines der bekanntesten Zitate aus dem Werk Goethes könnte vulgärer kaum sein – Götz von Berlichingen: "Er aber, sag's ihm, er kann mich im Arsche lecken." Wenn sogar der Dichterfürst gelegentlich so schrieb, kann die gewählte Sprache gar nicht immer ein Indikator für den Bildungsgrad sein. Also fei ned immer glam, dass mir Bäuerli vo die Käffer auf der Brodsubbn hergschwomma sin, nur weil unner Schnabel ned so gewachsen is, wie bei die Hochschdudierdn!

