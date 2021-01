Große Freude wieder einmal bei den Initiatoren der Benefizaktion "1000 Herzen für Kronach". Anja Jäckisch aus Neuses (Dritte von links), die "gute Fee" in der Tankstelle in Johannisthal, hatte eine Spendenbox aufgestellt, die die Kunden mit 2065,52 Euro zugunsten hilfsbedürftiger Menschen in der Region fütterten. Bei der Spendenübergabe von links Marc Zapf, Fabian Burkert-Mazur ("1000 Herzen"), Anja Jäckisch, Aral-Stationsleiter Andreas Förtsch, Herta und Gerhard Burkert- Mazur ("1000 Herzen"). Foto: eh