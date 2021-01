Der ehemalige Bibliotheksdirektor Bernhard Schemmel hat sich sehr um das Gedenken des Universalkünstlers E.T.A. Hoffmann in Bamberg verdient gemacht, vor allem als Betreuer des E.T.A.-Hoffmann-Hauses am Schillerplatz Nr. 26 (früher Zinkenwörth 50), für dessen Modernisierung nach modernen museumsdidaktischen Kriterien er sorgte. Herausgegeben von der Hoffmann-Gesellschaft unter maßgeblicher Ägide Schemmels, bietet die Broschüre "Das E.T.A.-Hoffmann-Haus Bamberg" einen reich bebilderten 81-seitigen Einblick in das Quasi-Museum und weit darüber hinaus. Grundrisse der Stockwerke sind in der Broschüre zu sehen, dann folgen jeweils die Beschreibungen der Exponate, viele Interpretationen von Autor und Werk, darunter von Künstlern wie Michael Matthias Prechtl, Wolfgang Müller, Michael Knobel, Hans Günter Ludwig und vielen anderen. Zu erhalten ist die Broschüre in der Buchhandlung Collibri, im Antiquariat Lorang, in der Staatsbibliothek und im E.T.A.-Hoffmann-Haus, so es denn geöffnet hat, zum Preis von acht Euro. Das Bild zeigt das E.T.A.-Hoffmann-Haus am Schillerplatz 1930, davor wohl den damaligen Besitzer Peter Spiegel. Foto: Gerald Raab, Staatsbibliothek Bamberg