Michael Memmel

Als Chef rackerst und organisierst und sprichst und ermunterst du den lieben langen Tag. Und am Ende fährst du den Computer runter, schaltest das Licht aus und fragst dich: Habe ich heute irgendetwas bewirkt? Wäre etwas schlechter gewesen, wenn ich Urlaub gehabt hätte?

Am Dienstag ist es für mich einmal anders gelaufen. Als ich am Morgen in die Lokalredaktion kam, wurde ich schon sehnlichst von zwei Kolleginnen erwartet. Nanu, welche Herkules-Aufgabe wartete da nur wieder? Ich stählte mich innerlich für einen erbosten Politiker am Telefon oder einen kurzfristig anberaumten Termin. Doch da deutete die Sekretärin nur mit notgedrungen eisiger Mine auf den kalten Heizkörper - trotz aufgedrehter Leitung. Oha, ein echter Notfall! Wie gut, dass mir die Anlage inzwischen etwas vertraut ist. So gelang es mir mit mehr Glück als Sachverstand, die Heizung schnell in Gang zu kriegen. Die Kolleginnen waren dankbar, nicht mehr mit Jacken in der Redaktion sitzen zu müssen. Jetzt hätte ich direkt in den Feierabend gehen können. Was wollte ich an diesem Arbeitstag noch mehr bewirken? Nun, ich blieb doch noch acht, neun Stunden - froh, das Wichtigste bereits erledigt zu haben.