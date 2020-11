Oberstudiendirektor i.R. Franz Bauer ist am 2. November, vier Monate nach seinem 90. Geburtstag, verstorben. Bauer war durch seine berufliche Laufbahn als Lehrer und späterer Leiter des Franz-Ludwig-Gymnasiums und als Vorsitzender der Ackermann-Gemeinde vielen in Bamberg und darüber hinaus bekannt. Außerdem engagierte er sich in der Katholischen Erwachsenenbildung von Stadt und Landkreis als Gründer und langjähriger Vorsitzender des Bamberger Bildungswerkes, sowie später auch auf Diözesanebene.

Franz Bauer wurde am 23. Juni 1930 im westböhmischen Ronsperg geboren und besuchte von 1943 bis 1945 die Oberschule in Bischofteinitz. Im Mai 1946 wurde er zusammen mit seinen Eltern, den Geschwistern und der Großmutter vertrieben und landete auf einem Einödhof im Kreis Dillingen. Nach dem Abitur studierte er in Erlangen und München die Fächer Griechisch, Latein, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien. Von 1958 bis 1994 war Bauer dann Lehrer am Franz-Ludwig-Gymnasium in Bamberg und wurde 1982 zum Schulleiter berufen. Über 40 Jahre lang hatte er an der Theologischen Fakultät der Universität Bamberg einen Lehrauftrag für Neutestamentliches Griechisch.

Seine besondere Liebe galt der Ackermann-Gemeinde, deren Vorsitzender er von 1962 bis 1996 in der Erzdiözese war. Von 1990 bis 2010 war er zudem Vorsitzender des Institutum Bohemicum, des Kultur- und Bildungswerkes der Ackermann-Gemeinde. Ab 1983 leitete Franz Bauer als Vorsitzender die Landesarbeitsgemeinschaft Bayern für Ostkunde im Unterricht. Er hielt viele Vorträge über die Geschichte und Kultur Böhmens, wobei es ihm immer um die Verständigung und Aussöhnung zwischen Deutschen und Tschechen ging.

Christoph Lippert, Mitglied der Bundesvorstandes der Ackermann-Gemeinde, würdigte Bauer in seinem Nachruf mit den Worten: "Ein großer Sudetendeutscher ist von uns gegangen." Für seine Verdienste wurde Bauer zum Komtur des päpstlichen Silvesterordens und zum Ehrenbürger der Universität ernannt sowie mit der Goldenen Ehrennadel der Ackermann-Gemeinde und dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Das Trauerrequiem für Franz Bauer findet am heutigen Samstag um 10.30 Uhr in St. Urban statt.