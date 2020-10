Schloss Weissenstein in Pommersfelden ist nicht nur ein barockes Denkmal europäischen Ranges, sondern beherbergt auch eine große Gemäldegalerie. Eines dieser Werke, das Bild "Susanna und die beiden Alten" von Artemisia Gentileschi, hängt nun sogar in London, teilt Antoinette Fehlinger mit, die Leiterin der Schlossverwaltung.

Eigentlich sollte die Ausstellung bereits im März dieses Jahres eröffnet werden, was durch den Pandemieausbruch verschoben wurde. Auch jetzt war der Transport des wertvollen Gemäldes durch verschiedene Länder kompliziert und erfolgte unter strengen Hygieneauflagen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Die Ausstellung "Artemisia" vereint rund 35 Gemälde der italienischen Barockkünstlerin aus öffentlichen und privaten Sammlungen aus der ganzen Welt. Die Ausstellung bietet einen äußerst selektiven Überblick über Artemisias Werdegang - von ihrer Ausbildung in Rom, wo sie unter Anleitung ihres Vaters das Malen erlernte, über ihre prägenden Jahre in Florenz bis zu ihrer Rückkehr nach Rom einige Jahre später. Die Ausstellung endet mit Artemisias kurzer Reise nach London zu ihrem sterbenden Vater und der Eröffnung ihres Ateliers in Neapel, in dem sie die letzten 25 Jahre ihres Lebens lebte.

Die Ausstellung wurde am vergangenen Wochenende eröffnet und dauert bis Ende Januar 2021. red