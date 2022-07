Johannes Schlereth

Derzeit herrscht rege Betriebsamkeit im Ort. Die Ursache: 1250-Jahre Nüdlingen. Ganze drei Tage feiert die Kommune im Kissinger Bogen - vom 15. bis 17. Juli. Dabei ist gute Vorbereitung wichtig - denn ein vielfältiges Programm steht auf der Tagesordnung.

Am Freitag beginnt der Festbetrieb am Abend um 19 Uhr mit den Musikern von "Vollblech". Ab 21 Uhr folgt ein Breakdance-Intermezzo, bevor DJ Joker daraufhin den restlichen Abend gestaltet. Er ist bekannt durch seine Darbietungen in der Bad Kissinger Diskothek "Look - Klein.Stadt.Klub.".

Samstag wird es laut

Am Samstag spielt ab 20 Uhr die Band "Freedom" in Nüdlingen auf, bevor von 21 bis 23 Uhr die Comedy-Metal Band JBO auftritt. Im Repertoire haben sie fränkisch umgedichtete Hits aus der gesamten Rockgeschichte. Den musikalischen Abschluss des Abends bildet "Haard boiled". Dabei handelt es sich um eine Rock-Metal-Coverband. Im Programm haben die Musiker Rockklassiker, Punk, Hardrock und Metal.

Am Sonntag beginnen die Feierlichkeiten schon um 10 Uhr mit dem Festgottesdienst und dem sich anschließendem Festbetrieb. Musikalisch umrahmen die Nüdlinger Musikanten, die Big Band der Haarder Musikanten und die Wonderfroileins den Programmpunkt.

Ab 14 Uhr beginnt dann der große Festumzug mit Schirmherr und Ministerpräsident Markus Söder, der sich im Anschluss ins goldene Buch einträgt. Insgesamt sind bei dem Umzug laut dem Organisator Alexander Frey 600 Mitwirkende beteiligt. Ziel ist, an Nüdlinger Originale wie Friseur oder Zahnarzt zu erinnern, alte und neue Technik zeigen oder das Dorfleben in seiner ganzen Vielfalt vorstellen.

Außerdem finden Hofflohmärkte in Nüdlingen statt. Puppenmama Margarete Bömmel veranstaltet in ihrem Hof am Wurmerich 31 einen großen Hofflohmarkt. Angeboten wird alles, was sie bisher selbst genäht hat, sowie Zubehör von 11 bis 17 Uhr.

Altes und Neues gibt es beim Hofflohmarkt in der Kissinger Straße 17. Weitere Informationen zur 1250 Jahre -Feier in Nüdlingen gibt es zudem im Internet.

Dort lassen sich auch Tickets für den Samstagabend bestellen. Die Homepage ist über den Link www.1250-nuedlingen.de zu erreichen.