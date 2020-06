Ein flüssiger Schatz im Keller

Auch am 20. April 1945, Adolf Hitlers Geburtstag, den dieser in seinem Bunker unter der Reichskanzlei in Berlin verbrachte, musste die männliche Bevölkerung Herzogenaurachs im Alter von 16 bis 65 Jahren wieder um 7 Uhr am Marktplatz antreten. Im Lazarett im Liebfrauenhaus schmückten an diesem Tag drei Fahnenjunker, die in einem eigenen Zimmer lagen, das Hitlerbild und sangen das Deutschlandlied. Bei der Durchsuchung des Zimmers wurde außerdem festgestellt, dass sie ihre Pistolen in ihren Betten versteckt hatten. Die drei wurden noch am selben Tag auf einen Jeep verfrachtet und abtransportiert.

Ein wachhabender Offizier wählte am nächsten Tag aus den Verwundeten, die gesundheitlich besser beieinander waren, zehn Soldaten aus, die auf einem Lastwagen zuerst nach Ansbach gebracht wurden. Von dort aus kamen sie in ein Gefangenenlager in Hessen, etwa sieben Kilometer außerhalb von Kassel, wo sie auf freiem Feld nächtigen mussten, wie sich ein Beteiligter erinnert. Am 21. April war wiederum für die männliche Bevölkerung Antreten am Marktplatz angesagt. Inzwischen hatte es sich auch in Herzogenaurach herumgesprochen, dass in Frauenaurach ein Weinkeller entdeckt worden war, der sich in einem ehemaligen Bierkeller befand.

Minister war Weinhändler

Dieser hatte Reichsaußenminister Joachim von Ribbentrop gehört, der vor der Machtergreifung 1933 eine Weinhandelsfirma in Berlin betrieben und offensichtlich diese Profession auch als Grande des Dritten Reiches weiter gepflegt hatte. Wie eine Zeitzeugin notierte, soll es sich um 400 000 Liter italienischen Weins gehandelt haben.

Vor Ort war ein buntes Völkergemisch anzutreffen, besonders die Italiener, Polen und Franzosen traten jetzt selbstbewusst auf, nachdem die Deutschen nicht mehr für die Ordnung zuständig waren. Auch die Amerikaner ließen sich blicken, unternahmen aber noch nichts. Die Ausbeute der Besucher war unterschiedlich, manche mussten sich mit zweieinhalb Litern begnügen, andere hatten sechs Liter ergattert, was sich aber bis zu 25 Liter steigern konnte.

Am Sonntag, 22. April, mussten alle Männer im Alter von 16 bis 65 Jahren auf dem Marktplatz antreten, um gemeinsam in die Kirche zu gehen, die dadurch natürlich proppenvoll war. Die rechte Seite des Kirchenschiffes war mit Männern, die linke mit Frauen besetzt. Der Zelebrant gab seiner Freude über den zahlreichen Besuch, vor allem der Männer, Ausdruck und legte das Evangelium aus.

Offensichtlich nahmen aber für die Amerikaner die Geschehnisse um den Weinkeller in Frauenaurach überhand und sie hatten das improvisierte "Weinlokal" geschlossen. Die Schreiberin notierte daher am Sonntag: "Heute hatten die Amerikaner keinen nach Frauenaurach gelassen, sie haben selber den Wein für sich genommen."