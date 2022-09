Wie jedes Jahr am dritten Wochenende im September heißt es am Sonntag, 18. September, wieder "Herzlich willkommen zum Großen Marktfest in Fladungen", so eine Pressemitteilung.

Um 11 Uhr öffnen die Händler ihre Marktstände. Die gesamte Altstadt mit ihren malerischen Straßen, Gässchen und Plätzen ist in das Geschehen miteinbezogen. Die Kinder können sich in der Kinderspielstraße vergnügen. Sammler kommen an den Flohmarktständen der Fladunger Kids und Profihändler auf ihre Kosten, so die Mitteilung weiter. Auf dem Marktplatz spielen die Musikvereine Heufurt und Fladungen auf. Und es gibt Rhöner Spezialitäten. red