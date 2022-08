Die Dorfgemeinschaft Kleinwenkheim hat den Spielplatz im Stadtteil selbst erweitert und aufgepeppt. Jetzt wurde er eingeweiht. Die Kinder samt Eltern hatten viel Freude mit den neu angeschafften Spielsachen, darunter unter anderem diverse Sandspielsachen, Fahrzeuge für den Sand, Fußbälle und Wurfspiele. Um das Ganze zu verstauen wurde noch eine Spielebox aufgestellt, in der die Spielsachen untergebracht werden können.

Weiterhin haben in den zurückliegenden Wochen mehrere Helferinnen und Helfer an diversen Aktionstagen ein Schachbrett beziehungsweise Multifunktionsfeld gebaut. Hierzu wurden zwei verschiedenfarbige Pflasterplatten samt Untergrund ausgebaut und in Schachbrettform und Größe verlegt. An der Einweihung wurden dann noch die überdimensionalen Schachbrettfiguren zur Stabilität von Kindern und Eltern mit Sand gefüllt. Und dann ging es auch gleich in das 1. Match, das sich zwei Kleinwenkheimer lieferten. Sollte einmal jemand keine Lust haben auf Schach, kann das Feld alternativ auch zum Hüpfen, Spielen und Kreidemalen verwendet werden. Auch hier legten erste Kinder gleich los, da es so etwas in dieser Form auf dem Kleinwenkheimer Spielplatz bisher noch nicht gab.

Gefördert und bezuschusst wurde das Projekt durch die NES-Allianz und den Fördertopf des Regionalbudgets. Ortssprecher und Initiator Oliver Jurk zeigte sich begeistert, dass es solche Programme gibt, und lobte die gute und unbürokratische Zusammenarbeit mit der Allianz. Er hatte im Februar einen Antrag für dieses Projekt gestellt, der unter mehreren Auswahlkriterien den positiven Förderbescheid bekam.

Auch Bürgermeister Michael Kastl war erfreut über die neuen Spielmöglichkeiten und konnte aus eigenen Erfahrungen seiner Kinder berichten. Jurk dankte den örtlichen Gewerbetreibenden, die Material gespendet haben. red