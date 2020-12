Die Adventszeit hat auch im Frankenwald begonnen. Und dieser sehr besondere Teil des Jahres ist in Zeiten der Pandemie heuer in vielerlei Hinsicht noch um einiges "besonderer" als sonst. Aber es ist auch eine Zeit, in der besondere Geschichten entstehen.

Die aus Wurzbach stammende Bildhauerin Judith Franke hat vor etwa einem Jahr aus dem Thüringischen Teil des Frankenwaldes "rübergemacht". Sie ist in das nur etwa zehn Kilometer entfernte Nordhalben gezogen, hat im Ortskern ein leerstehendes Haus bezogen, zum Atelier umfunktioniert und fühlt sich in der neuen Heimat sichtlich wohl: "Es lag am Kunstmilieu und der großen Freundlichkeit der Bürgerschaft", wie Judith Franke offen gesteht.

Als kleines "Dankeschön" hat sie sich spontan bereiterklärt, das Nordhalbener Künstlerhaus für die Advents- und Weihnachtzeit künstlerisch mit "Leben" zu erfüllen. Zahlreiche Skulpturen, Reliefs, Bildhauerarbeiten aus ihrem Depot sollen die stille Zeit und die Winterpause im geschichtsträchtigen "Maxhaus" verkürzen.

Als besonderen "Dank" wird Judith Franke dort an allen 24 Tagen bis zum "heiligen Abend", täglich ab 17.30 Uhr für eine Stunde im Glasatelier "schauschnitzen", wobei ein fast lebensgroßer Engel entstehen wird. "Der Engel steht für Menschlichkeit, Frieden, Liebe und Hoffnung", sagt Judith Franke. Die Künstlerin erklärt, dass das Bildnis symbolisch für alle Künstler und Kulturschaffenden, welche durch die Pandemie nicht auftreten und sich und ihre Werke nicht öffentlich präsentieren können, entstehen soll. Bei einem abendlichen Bummel durch die festlich beleuchtete Nordhalbener Ortsmitte kann man der Künstlerin, ganz coronakonform, durch die großen Schaufenster bei Ihrer Arbeit zuschauen. kw