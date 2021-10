Mit der Premiere von Samuel Becketts "Endspiel" beginnt am Freitag, 8. Oktober, um 19.30 Uhr die neue Spielzeit des Theaters Schloss Maßbach in der Ausweichspielstätte in der Lauertalhalle. Der blinde Hamm (Ingo Pfeiffer) wird bedient und manchmal herumgefahren von Clov (Benjamin Jorns). Hamm hat die Verfügungsgewalt über die zu Ende gehenden Vorräte, Clov schafft das Essen heran und beschreibt für Hamm die Aussicht aus dem Fenster. Beide sind aufeinander angewiesen. Die Welt ist am Ende. In zwei Tonnen hausen Nagg und Nell (Marc Marchand und Jacqueline Binder), die "verfluchten Erzeuger" von Hamm, auch sie können nicht fort. Trotz der untergehenden Welt spielen sie gemeinsam mit heiterer Ironie und bitterer Verzweiflung ein nie endendes "Endspiel", denn: "Nichts ist komischer als das Unglück." Dieser Klassiker des absurden Theaters, der Züge einer schwarzen Komödie hat, wird inszeniert von Uwe Reichwaldt, die Bühne gestaltete Robert Pflanz, Kostüme: Jutta Reinhard. Für die Vorstellungen gilt die 3G-Regel. Das "Endspiel" steht bis 7. November auf dem Spielplan des Theaters und in Gastspielorten. Termine unter www.theater-massbach.de, Karten unter Tel.: 09735/ 235. Foto: Sebastian Worch