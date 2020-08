Coburg 04.08.2020

Ein Duo beim vorletzten Termin

Der "Kultur Sommer 2020" geht mit dem Coburger Musik-Comedy-Duo "Streckenbach & Köhler" in seine vorletzte Runde. Am 15. August gibt es zum Finale Einblicke in die Welt des Nürnberger Comedians Bembers.