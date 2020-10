28 junge Menschen aus Kulmbach und Umgebung haben sich heuer für eine Ausbildung im Awo-Kreisverband Kulmbach entschieden, neun mehr als im Vorjahr. Neben der Ausbildung zum Erzieher und zum Pflegefachhelfer startete auch der erste Ausbildungsjahrgang zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann. Eigens für diese neue Ausbildung wurde im Landkreis ein Ausbildungsverbund von BRK, Diakonie, Caritas, Klinikum Kulmbach und Awo-Kreisverband gegründet.

Im Bereich der Altenhilfe begrüßt der Awo-Kreisverband Kulmbach 19 neue Auszubildende in seinen vier Seniorenwohnheimen in Kulmbach, Thurnau und Neuenmarkt. Davon beginnen sieben eine einjährige Ausbildung zum Pflegefachhelfer und zwölf junge Menschen haben sich für die seit diesem Jahr neue Ausbildung zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann entschieden. Diese vereint die bisherigen Ausbildungen zum Altenpfleger, Gesundheits- und Krankenpfleger sowie Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger. Dabei durchlaufen die Auszubildenden in drei Jahren sieben verschiedenen Bereiche der Pflege und können so nach ihrem Abschluss auch in allen Bereichen der Pflege arbeiten.

Ausbildungen werden vorgestellt

Am Samstag, 17. Oktober, informiert der Awo-Kreisverband von 10 bis 12.30 Uhr im Heiner-Stenglein-Senioren- und Pflegeheim am Rasen 1 in Kulmbach alle Interessierten über die Ausbildung bei der Awo Kulmbach (Kauffrau/Kaufmann im Gesundheitswesen, Pflegefachfrau/Pflegefachmann, Pflegefachhelfer). Zur gleichen Zeit werden im Awo-Förderzentrum in der Hannes-Strehly-Straße 1 die Ausbildungsberufe Kinderpfleger, Heilerziehungspfleger und Erzieher vorgestellt. red