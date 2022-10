Philipp Bauernschubert

Kirchweih wird in Thundorf am Wochenende gefeiert. Start ist am Freitag, 4. November, im Feuerwehrhaus Thundorf. Von 17 bis 18 Uhr gibt es Essen "to go", Anmeldungen für Straßenverkauf und das Essen vor Ort nimmt bis 2. November Benedikt Seufert, Tel. 09724/908 463, entgegen. Ab 18 Uhr findet ein Abendessen im Feuerwehrhaus mit Bratwürsten vom Holzkohlengrill statt. Eine Sonderaktion ist die "Meter-Bratwurst". Ab 20 Uhr findet ein Barbetrieb in der "Durst-Lösch-Bar" statt.

Der TSV Thundorf öffnet sein Vereinsheim am Samstag, 5. November, zum Fußballpunktspiel der II. Mannschaft um 13 Uhr gegen den TSV Oerlenbach/Ebenhausen II. Dem folgt um 15 Uhr das Heimspiel der ersten Mannschaft des TSV Rothausen/Thundorf gegen die SG Unsleben/RSV Wollbach. Warme Kirchweihküche wird von 16 bis 20 Uhr geboten. Ab 20 Uhr findet ein Waddel-Turnier statt. Anmeldung hierfür nehmen Max Geier, Tel.: 0157 34 56 40 97, und Fabian Seufert, Tel. 0151/26 53 77 03, entgegen.

Der Sonntag, 6. November, beginnt um 10 Uhr mit einem Frühschoppen. Die warmen Kirchweihspezialitäten werden in zwei Schichten angeboten. Für 11.30 Uhr und 13 Uhr nehmen Tisch- und Essensvorbestellungen bis 2. November Steffi und Dieter Büchner, Tel.: 09724/907 501, an. Am restlichen Sonntag ist Sportheimbetrieb.

Am Montag, 7. November, findet von 11 bis 13 Uhr der Firmen- und Behördentag bei warmer Küche und Essensvorbestellungen statt (Anmeldung bis 2. November bei Familie Büchner). Für 14.30 Uhr wird zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Abschließend ab 17 Uhr ist die warme Küche (Essensvorbestellung) nochmals geöffnet.

Alle Speisen sind auch zum Mitnehmen möglich. Vorbestellungen und Reservierungen nehmen bis 2. November Steffi und Dieter Büchner entgegen.