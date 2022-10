Das Ehepaar Wild ist in der oberfränkischen Stadt Baunach zu Hause und verbringt bereits zum zehnten Mal in Folge seinen Gesundheitsurlaub in der Bad Bockleter Rehaklinik. Georg Wild war viele Jahre Bürgermeister seiner Heimatstadt, weshalb er auch zum Altbürgermeister und Ehrenbürger ernannt wurde. "Unser Pfarrer hat mir jedes Jahr eine Postkarte geschickt, als er bei den Schwestern in Bad Bocklet kurte", erzählt der heute 82-Jährige, wie er und seine Frau auf Bad Bocklet aufmerksam wurden. "Als ich in den Ruhestand ging, beschlossen wir, uns das mal anzuschauen." Als die beiden bei ihrem ersten Besuch in der Reha-Klinik auf einen bekannten Mediziner trafen, war die Freude groß.

"Wir kannten uns, da dieser während seines Studiums bei uns Basketball gespielt hatte." Seither sind Margot und Georg Wild regelmäßig in den Hescuro Kliniken Bad Bocklet anzutreffen, lediglich Corona hat für eine Unterbrechung gesorgt. "Uns gefällt besonders die Ruhe hier und die Umgebung", schildert Margot Wild. Ihr Mann ergänzt: "Deshalb nehmen wir auch immer ein Zimmer mit Waldblick." Zudem sei der Kurort nicht so weit von Baunach entfernt und die Anreise somit relativ kurz für das Rentnerpaar. Besonders gerne unternehmen die beiden Spaziergänge im Kurpark oder sie besuchen das Kurcafé und die Musikveranstaltungen. Dass ihnen die Aufenthalte guttun, davon sind Margot und Georg Wild nicht nur überzeugt - man sieht es beiden auch an.

Zum Dank für ihre Treue überbringt Dr. Antje Geier, Kaufmännische Leiterin der Hescuro Kliniken Bad Bocklet, die Glückwünsche der Geschäftsleitung und überreicht neben einem Blumenstrauß auch Geschenke. Margot und Georg Wild freuen sich sehr darüber und verraten: "Wir haben noch ein Jubiläum gefeiert: unsere Diamantene Hochzeit." Die beiden haben am 13. Oktober 1962 geheiratet und "sich nun zum Jubiläum verdrückt" - nach Bad Bocklet. red