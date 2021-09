Aus unzähligen Fliesenscherben entstand in den letzten Wochen und Monaten des vergangenen Schuljahres ein großes Ganzes: ein farbenprächtiges Mosaik. Die Aula der Johannes-Petri-Schule in Langendorf schmückt nun dieses Kunstwerk, das die Farben und das Motiv des Schullogos aufgreift. Kerstin Hofmann, Lehrerin an der Johannes-Petri-Schule, begann kurz nach Pfingsten mit der Planung.

Eine große Herausforderung war die Beschaffung der vielen Fliesen in den entsprechenden Farbtönen. Vor allem dank der Unterstützung der Firma Wahler aus Ramsthal gelang es, genug Material zur Auswahl zu haben. Auch das weitere Arbeitsmaterial, den Kleber und die Grundierung spendete die Firma der Schule. Zusammen mit Elisabeth Neder verbrachte Kerstin Hofmann nun viele Stunden damit, das Mosaik fertigzustellen. Zu guter Letzt halfen noch Martin Heid und Karl Briemer, die Fugen zu verputzen. Ein echtes Gemeinschaftswerk, das sich sehen lassen kann und allen in der Schule viele Jahre Freude bereiten wird, teilte die Schule mit. red