Vor einer Woche ist das neue Jahresprogramm der ökumenischen Kurseelsorge druckfrisch erschienen. Es sind keine einfachen Zeiten, auch nicht für das Erscheinen eines Jahresprogrammes.

Bei so vielen Herausforderungen und Sorgen legt sich bisweilen auch über die Seele ein grauer Schleier. Damit dieser nicht die Sicht verstellt, ist es hilfreich, den Blick schon mal auf das zu richten, was Anlässe zur Vorfreude bringen könnte. In diesem Sinne hat die ökumenische Kurseelsorge Bad Staffelstein mit ihrem neuen Jahresprogramm einen ganzen Fächer an Angeboten zusammengestellt. Unter dem Motto "Die Seele fliegen lassen" gibt es ein Programm für Gäste und Einheimische, für Seele, Geist und Körper. Dabei helfen die vielen guten Erfahrungen aus dem letzten Jahr, das bereits durch Corona geprägt war. Schon da zeigte sich, dass auch mit dem nötigen Abstand und Mund-Nasen-Schutz viel Schönes und Wohltuendes für Leib und Seele möglich war und sicher wieder sein wird.

Ein großer Teil der Angebote findet draußen und mit bewährten Hygienekonzepten statt. Viele Pilgerwege sind wieder im Programm. Sie laden ein, für einen Tag oder auch für länger, mit den "Füßen zu beten", die wunderbare Natur und lange vermisste Gemeinschaft zu genießen und sich von gedanklichen und spirituellen Impulsen anregen zulassen. Diese Wege sind in Länge und Art sehr vielfältig. Dabei darf der Klassiker Jakobusweg natürlich nicht fehlen, ebenso wie Pilgerwege "Auf den Spuren alter Kreuzsteine" oder eher meditativ ausgelegte Wege. Auch für die Liebhaber der Fortbewegung per Pedale ist etwas dabei. Ein Fahrradpilgerweg führt vom Obermain sogar bis nach Flüeli in der Schweiz. Nicht nur zu Lande, auch auf dem Wasser wird die ökumenische Kurseelsorge unterwegs sein. Bei zwei meditativen Kanutouren auf dem Main dürfen auch Ungeübte es wagen, sich vom Wasser tragen zu lassen.

Besondere Gottesdienste an besonderen Orten gibt es ebenfalls wieder. Dazu gehören die beliebten Morgengebete und der Seebühnengottesdienst zum Ferienbeginn im Kurpark sowie die meditativen "Abendsegen" in der Adelgundiskapelle auf dem Staffelberg mit ihrer Mischung aus Musik und Stille. Einzigartig sind wohl die "Mondscheinspaziergänge" auf dem Staffelberg, verbinden sie doch ein Gemeinschaftserlebnis im mystischen Licht des Mondes mit kurzen spirituellen Impulsen. In der wärmeren Jahreszeit und im Herbst sind wieder die "Bad Staffelsteiner Nacht-musik" sowie Lyrik- und Kinoabende, letztere unter dem Motto "Ein Hoch aufs Leben!" eingeplant, in der Hoffnung, dass diese dann stattfinden können.

Wer das neue Jahresprogramm genau studiert, wird feststellen, dass es auch personelle Veränderungen im Hauptamtlichenteam der ökumenischen Kurseelsorge gibt. Seit 1. September ist Pastoralreferentin Susanne Lindner die neue Hauptamtliche der katholischen Seite in der Kurseelsorge. Das neue Programm ist bereits auf der Internetseite der Kurseelsorge digital unter www.kurseelsorge-bad-staffelstein.de erhältlich. In Bad Staffelstein liegt es derzeit in den offenen Kirchen aus und kann auch im Vorraum des Tourismusservice mitge-nommen werden. Natürlich kann es coronabedingt Anpassungen geben. red