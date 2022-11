Das mobile Theater Theatrino aus Düsseldorf war in der Johannes-Petri-Schule in Fuchsstadt zu Gast mit der Geschichte über einen unglücklichen Bücherwurm. Umziehen musste er, und auf gar keinen Fall in diesem neuen Buch bleiben. Aber sein knurrender Magen ließ ihn doch eine Seite anknabbern und da war es schon passiert: Das Buch zog ihn hinein in die Geschichte von Alack, dem Innuitjungen, der allein viele Abenteuer zu bestehen hatte.

Ein flammendes Plädoyer für das Lesen und für die heilende Welt der Literatur hatte Theatrino, ein mobiles Theater aus Düsseldorf, spannend verpackt. Die Grundschüler, die Vorschulkinder und auch die Schüler der Katharinenschule folgten dem Stück in der Schulturnhalle gebannt, denn der Schauspielerin gelang es immer wieder, die Kinder in ihren Bann zu ziehen. Da war das klingelnde Telefon, das sich in einem Krimi versteckt hatte. Denn natürlich kommt in jedem Krimi ein Telefon vor. Oder der Feuerlöscher, der sich in der Bibliothek unter "F" leicht finden ließ und einen drohenden Brand löschte. Nur dass sie die Leseratte nicht persönlich kennenlernen durften, mit der Bücherwurm am Ende der Geschichte eine WG gründete, das war ein bisschen schade. Aber der Bücherwurm wollte mit ihr unter vier Augen sprechen und so blieb es der Fantasie der Kinder überlassen, sich die Leseratte vorzustellen. red