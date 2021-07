Von einer dreisten Tat in Weidhausen berichtet die Polizeiinspektion Neustadt. Am Donnerstagnachmittag stellte ein 76-Jähriger in einer Gartenanlage in der Salzgasse fest, dass jemand mehrere Farbeimer, Abdeckfolie und Rohre in seinem Garten entsorgt hatte. Wer Hinweise hat, wer die Sachen in den Garten geworfen hat, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Neustadt.

Um Zeugenhinweise bittet die Polizei Neustadt auch in Sachen eines Fahrraddiebstahls. Dieser geschah innerhalb von nur zehn Minuten am Donnerstagabend. Das gestohlene Rad der Marke Ghost, Modell SE1200, ist schwarz und hat einen schwarz-roten Fahrradsattel. Das Rad hat einen Wert von 150 Euro. Gestohlen wurde das Herrenrad einem 28-Jährigen, der es unverschlossen vor seiner Haustüre am Bürgerplatz in Rödental abgestellt hatte. Kurze Zeit später musste der Mann feststellen, dass es weg war. Hinweise bitte unter Telefon 09568/94310 an die Polizeiinspektion Neustadt. red