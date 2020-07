Ein Blick auf Bachs musikalisches Erbe

Heute um 19.30 Uhr beginnt das nächste Konzert in der Reihe "Orgelzeit" in der evangelischen Kirche in Herzogenaurach. Diesmal geht es um Johann Sebastian Bachs Nachlass - musikalisch, aber auch materiell gesehen. Der Komponist scheint ein ziemlicher Kaffee-Fan gewesen zu sein, denn es finden sich in seinem Nachlass nicht weniger als fünf Kaffeekannen. Gerald Fink nimmt in seiner kurzen Einführung diese und andere materielle Erbschaftsgegenstände zum Anlass, auch über Bachs musikalisches Erbe nachzudenken: Noten, die er in Druck gab, damit sie "überleben"; Werke, die er kurz vor seinem Tod schrieb; und nicht zuletzt Söhne, die sein musikalisches Erbe fortentwickelt haben. Im Konzertteil spielt der Kantor dann unter anderem Bachs Präludium und Fuge in Es-Dur und Teile aus der Kunst der Fuge und den sogenannten Schübler-Chöralen. Der Eintritt ist frei, allerdings wegen der Corona-Regeln strikt begrenzt. Sollten mehr als 70 Besucher kommen, wird das Konzert gleich im Anschluss (nach einer Lüftungspause) wiederholt. Eine Schutzmaske ist mitzubringen. red