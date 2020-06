Ein Bett im Mohnfeld...

"Milow", der zweijährige Australian Shephard Rüde von Silke Göhl, "arbeitet" als Co-Pädagoge in der Sinnberg-Grundschule Bad Kissingen. Wenn er gerade nicht die Kinder im Unterricht beglückt, genießt der Vierbeiner in seiner Freizeit lange Spaziergänge in der Natur. Da stellt er sich auch gerne mal als Fotomodel zur Verfügung. Foto: Silke Göhl