Alexandra Kemnitzer Traditionell wird mit dem Kopffleischessen des SC Hassenberg (SCH) und der Steinachtalschützen die Hassenberger Kirchweih eröffnet und erfreut sich alljährlich großer Beliebtheit. Die Covid-19-Pandemie mit all ihren Folgeerscheinungen hat dafür gesorgt, dass in diesem Jahr diese geselligen Veranstaltungen ausfallen mussten. Lediglich die Sportveranstaltungen auf dem Sportplatz des SCH konnten durchgeführt werden.

Festlich geschmückt

Damit es keine trostlose Kirchweih wurde, hat sich die Dorfgemeinschaft etwas einfallen lassen, um zumindest einen kleinen Beitrag zur Unterhaltung im Ort für die Einwohner beizutragen. Es wurde ein Wagen organisiert und festlich geschmückt. Darauf platzierten die Mitglieder der Dorfgemeinschaft zwei Schaufensterpuppen als Musiker, die nicht nur festlich herausgeputzt waren, sondern auch eine Gitarre und ein Akkordeon erhielten sowie einen Mund-Nasen-Schutz verpasst bekamen.

So konnten am Kirchweihsamstag doch noch Ständerla erklingen. Zwar nicht live gespielt, sondern aus der Konserve, was der Idee aber keinen Abbruch tat.

Die Mitglieder der Dorfgemeinschaft liefen mit und begleiteten den Wagen. In allen Straßen des Ortes wurden Stopps eingelegt, um die jeweils umliegenden Familien mit der liebgewordenen Kirchweihmusik zu unterhalten. Rund dreieinhalb Stunden waren Mitglieder der Dorfgemeinschaft mit dem Ständerla-Wagen in den Hassenberger Straßen unterwegs. Wie es sich fürs Ständerla-Spielen gehört, nahm die Truppe Spenden sehr gerne an. Um hier beim Einsammeln den Mindestabstand einzuhalten, kam ein Apfelpflücker zum Einsatz.

Ein schöner Betrag

Ihr Fazit am Ende: Die Idee und deren Ausführung haben sich gelohnt. Der Festwagen mit den Mitgliedern der Dorfgemeinschaft waren eine Augenweide, und bei den Einwohnern kam die Aktion bestens an. Ebenso die Süßigkeiten, welche von Maja Trotzauer, Lilith und Leonor Sünkel verteilt wurden. "Unser Team ist schon etwas Besonderes", fand Ulrich Rampel, der allen dankte, die sich an diesen etwas anderen Kirchweihständerla beteiligt hatten.

Am Ende kamen nach Abzug der Kosten mehr als 850 Euro zusammen. Diese gehen jeweils zur Hälfte an den SC Hassenberg und die Steinachtalschützen für die coronabedingten Ausfälle des abgesagten Kopffleischessens.