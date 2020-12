In wessen Schuhen möchten Sie denn gerade nicht stecken? Etwa in denen der Künstler oder der Gastronomen zum Beispiel? Oder in denen anderer Branchen, die gerade ums Überleben kämpfen? Und was eigentlich haben diese Fragen mit einem Schuh-Weihnachtsbaum in einem Nordhalbener Schaufenster zu tun? Und warum erhitzt gerade dieser Baum momentan die Gemüter? Viele Fragen, auf denen wir die Antworten nicht schuldig bleiben.

Zugegeben, der Anblick ist gewöhnungsbedürftig. Da steht ein Baum aus schwarzen Schuhen, dazwischen funkeln ein paar vereinzelte goldene Schühchen. Die Spitze ist abgeknickt und ein Lichtschlauch sorgt für Beleuchtung. Auf den ersten Blick nichts, was sich die meisten Menschen begeistert ins Wohnzimmer stellen würden. Dieser Baum steht im krassen Gegensatz zu einer grünen Fichte, Tanne oder Kiefer, die uns alljährlich den Weihnachtsgedanken ins Haus tragen. Und er sorgt schon nach kurzer Zeit nach seiner Aufstellung in einem Schaufenster in der Lobensteiner Straße im Haus Mohr für Aufreger im Frankenwalddorf Nordhalben.

Vor kurzem wurde über Nacht am Schaufenster ein Schild angebracht, auf dem groß und deutlich das Wort: "Schand" geschrieben steht. Es steht wohl für Schande und drückt zumindest den Unmut eines Bürgers auf den Schuh-Weihnachtsbaum aus. Und obwohl eine Erklärung der Künstlerinnen Diana Deckelmann und Elke Harras deren Motive offenlegen soll, scheint das nicht bei allen auf Zustimmung zu stoßen.

"Der schwarze Schuhbaum steht für die Betroffenheit und die Dunkelheit, die momentan über allem schwebt. Jeder Schuh steht für einen Menschen, der sein Leben, seine Existenz verloren, aufgegeben hat, oder der wieder von vorne anfangen muss. Die goldenen Schuhe stehen für die winzigen Lichtblicke, die Hoffnung auf einen Weg zur Normalität. Wird es wieder so werden, wie es einmal war? Die Sehnsucht lässt uns hoffen." Unterschrieben wurde diese Erklärung von den "Komplizinnen" Deckelmann und Harras.

Die Botschaft

Diana Deckelmann, die den Baum erschaffen hat, liegt vor allem eine Botschaft am Herzen: "Ich möchte Weihnachten nicht verhöhnen, ganz im Gegenteil. Ich möchte damit nur zeigen, dass wir uns in einem Zwiespalt befinden. Wir suchen nach Antworten und hinterfragen auch mal kritisch. Wir nehmen nicht alles als gegeben hin und Kunst ist nicht immer nur gefällig und angenehm. Sie ist auch mal provokant und tut sogar weh."

Im nächsten Jahr könne es ja durchaus sein, dass viel mehr goldene Schuhe den Korpus des Baumes bilden und nur noch vereinzelte schwarze Punkte zu sehen seien. "Aber jetzt und hier gibt es leider nur sehr wenig Licht und ganz viel Schatten."

Krasse Gegensätze

Und noch ein Umstand sorgt für krasse optische und emotionale Gegensätze: In den beiden Schaufenstern daneben stehen nämlich eine Weihnachtskrippe und im anderen hängen Winter- und Weihnachtsbilder, die weihnachtliche Harmonie verbreiten sollen.

Auch für Elke Harras, aus deren Schuhschrank das Material für den Baum stammt, sind dunkle Zeiten angebrochen. "Das, was uns Menschen verbunden hat, wird gerade auseinandergerissen. Aber wir müssen lernen zu hinterfragen und wir müssen auf unser Herz hören, denn da liegt die Wahrheit verborgen. Eigentlich steht Weihnachten ja für Frieden, Freude und Wohlwollen, aber im Moment nimmt die Dunkelheit ständig zu. Wir dürfen den Glauben an das Gute nicht verlieren, sonst verlieren wir alles. Mit diesem Baum wollen wir ein Licht in die Welt tragen, zeigen, dass nicht alles völlig schwarz ist und dass es noch Lichtblicke gibt."