Ein ausgefallenes Hobby bringt Menschen auf der ganzen Welt zusammen

Lena Schwarzwälder Nachdem das 15. Jubiläum der "Postcrossing Community" am 14. Juli noch in kleiner Runde gefeiert werden musste, konnten sich am Wochenende einige deutsche Mitglieder dieser weltweiten Bewegung wieder in einer etwas größeren Gruppe von 15 Personen in Herzogenaurach treffen. Es handelt sich um eine bunte Gemeinschaft fröhlicher, offener und kontaktfreudiger Menschen, deren gemeinsames Hobby sie sogar aus Frankfurt und Stuttgart anreisen lässt. Einige von ihnen haben schon mehr als 5000 Karten in die ganze Welt verschickt.

Erst shoppen, dann schreiben

Beim Postcrossing geht es nämlich darum, dass einander unbekannte Menschen an zufällig ausgewählte andere Teilnehmer Postkarten versenden. Wenn möglich auch mit gewünschten Motiven. Die Karten werden dann bei der Zustellung über eine ID-Nummer registriert und auf dem zugehörigen Online-Profil des Absenders gespeichert. Für jede versendete Karte bekommt man eine zurück. Das Projekt wurde 2005 von Paulo Magalhães ins Leben gerufen und verbindet seitdem Menschen unabhängig von Alter und Herkunft miteinander.

Die Postcrosser in Herzogenaurach ließen sich nach ihrem Ausflug durch die Innenstadt und einem ausgiebigen Postkartenshopping in einem Café nieder, um ihre eigens für dieses Treffen designten Postkarten zu beschriften. Sie beschreiben das Postcrossing als einen wunderbaren Zeitvertreib, um neue Kontakte zu knüpfen und Menschen zusammenzubringen.