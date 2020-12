Die Planung der Bikeanlage in Oberreichenbach nimmt konkrete Formen an: In der Gemeinderatssitzung am Montag präsentierten Maximilian Büttner und Maximilian Gast vom jungen Unternehmen "DirtWays" aus Herzogenaurach einen 3-D-Streckenentwurf. In Oberreichenbach soll damit ein sozialer Treffpunkt für alle Generationen geschaffen sowie Sport und Spaß gefördert werden.

Für die Kleinsten soll neben der eigentlichen BMX- und Mountainbikestrecke ein extra "Laufrad-Pumptrack" entstehen, auf dem sich der Nachwuchs risikofrei austoben kann. Auch einen Wasserspielplatz und Möglichkeiten für Slacklines zum Balancieren haben die Planer in Absprache mit Bürgermeister Klaus Hacker (FWG) und Gemeinderat Holger Bock (FWG) in den Entwurf aufgenommen.

Die Fahrstrecke wird auf einem Gebiet von etwa 60 auf 45 Metern entstehen und hauptsächlich aus verdichteter Erde gebaut. Für Fortgeschrittene werden zwei Absprünge aus Holz und Metall integriert. Etwa 60 000 Euro wird die Gemeinde in dieses Projekt investieren müssen, wobei sie jedoch Fördermittel des Freistaats einplant.

Maximilian Gast, Geschäftsführer von "DirtWays", möchte im Frühjahr mit der Umsetzung starten und rechnet mit einer achtmonatigen Bauphase. Besonders wichtig ist den jungen Unternehmern eine enge Zusammenarbeit mit den Jugendlichen aus Oberreichenbach. "Wir werden die Kids in der finalen Phase fragen, was sie sich für die Anlage wünschen, und die Wünsche dann so gut es geht umsetzen", erklärt Maximilian Büttner, der für die Planung und Gestaltung der Strecke verantwortlich ist.

Hundesteuer steigt

Ein weiteres Thema in der Sitzung war die Hundesteuer in Oberreichenbach. Die Gemeinderäte diskutierten über eine Erhöhung und gleichzeitig Staffelung der Steuersätze, wobei die Meinungen weit auseinandergingen. Udo Lamprecht (FWG) wollte beispielsweise komplett davon absehen, den Betrag für Zweit- und Dritthunde nach oben hin zu staffeln, da er die Entscheidung darüber, wie viele Hunde jemand halten möchte, als private Entscheidung und keine Notwendigkeit für die Einmischung der Gemeinde sieht. Holger Bock (FWG) hingegen sprach sich für eine noch höhere Steuer aus, als vom Bürgermeister im Beschlussvorschlag formuliert wurde.

Schließlich stimmten die Räte mit knappen sieben zu fünf Stimmen für den Beschlussvorschlag, wonach Hundehalter in Zukunft für den ersten Hund weiterhin 60 Euro, für den zweiten nun 90 Euro und für jeden weiteren Hund 120 Euro abgeben müssen. Einig waren sich die Räte beim Thema Kampfhunde: Hier wurde der bisherige Satz von 600 Euro auf 900 Euro erhöht, unabhängig davon, ob für das Tier ein Negativzeugnis vorliegt. Oberreichenbach sei eine familienfreundliche Gemeinde, in der Kampfhunde nichts zu suchen hätten, war die Meinung des Gemeinderats.

Anschließend wurden noch die Straßen Veit-vom-Berg-Straße, David-Schroen-Straße, Christoph-Ellrodt-Straße, Graf-Berthold-Weg und Katharinenweg als Ortsstraßen gewidmet. Außerdem wurde erneut eine zweijährige Veränderungssperre für das umkämpfte "Seeland-Gelände" erlassen.

Da aufgrund des Lockdowns keine Bauausschuss-Sitzung stattfinden kann, wollte Bürgermeister Hacker mit den Gemeinderäten zum Schluss noch über den geplanten Kinderhort sprechen. Hier hatte man überlegt, statt des ursprünglich geplanten eher abstrakten Daches mit verzerrter Form eine kostengünstigere Alternative zu wählen. Nach einigem Hin und Her wurde entschieden, am in sich schlüssigen Konzept des Architekten festzuhalten und nichts zu verändern.