Auf vielfältige Art und Weise entdeckten die Kindererzieherinnen der Kita St. Georg, dass die Kinder sehr großes Interesse zeigten,Äpfel in ihrer Farbe, Größe und Geschmack zu vergleichen. So entstand das Jahresprojekt "der Apfelbaum". Und die Zeit wurde genutzt zum Zählen, Zuordnen, Vergleichen, Singen, Experimentieren, Aufgaben zur Sinneswahrnehmung und natürlich auch, um ein leckeres Backprojekt rund um den Apfel zu begleiten. Mit diesem Projekt ging es primär darum, den Blick auf die Kinder zu richten und ihre Fähig- und Fertigkeiten zu entdecken. Am Schluss des Projektes feierte der Biosphären Land.Kinder.Garten am Eschenbach ein kleines Apfelfest, bei dem die Kinder ihr Wissen in altersgerechten Gesprächskreisen präsentieren konnten.

Der Bauhof Hammelburg spendierte für den Garten der Kita einen Apfelbaum. Die Kinder haben die Pflanzung begeistert begleitet und am Ende den Apfelbaum getauft. red