Am Donnerstag, 2. Dezember, findet die Tribute-Show zu Ehren von Freddie Mercury statt. Ab 20 Uhr können sich Queen-Fans im Kissinger Regentenbau auf eine ausgefallene Bühnenshow mit den größten Hits von Queen freuen. Für einen Abend wird Freddie Mercury wieder zum Leben erweckt. Für The Freddie Mercury Show konnte eine der führenden Queen-Tribute-Bands der Welt verpflichtet werden, so der Veranstalter, die Bayerische Staatsbad GmbH. Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau unter Tel.: 0971/ 804 84 44, online unter www.badkissingen.de/events oder per Email an kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. Die aktuell gültigen Corona-Regeln sind zu beachten. Foto: Matjaz Martincic