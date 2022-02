Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung beschäftigte sich das Gremium mit Wappen für die Ortsteile Heiligkreuz, Heckmühle und Neuwirtshaus. Zunächst wolle man grundsätzlich die beiden Ortsteile Heckmühle und Neuwirtshaus nicht mehr nur als Anhängsel von Völkersleier beziehungsweise Schwärzelbach behandeln, sonder als eigenständige Ortsteile.

Nun will Bürgermeister Florian Atzmüller eine neue Amtskette beschaffen, denn die aktuelle Kette ist die der ehemaligen Gemeinde Wartmannsroth aus der Zeit vor der Gebietsreform und die hat nur das Wappen der damaligen Gemeinde.

Die neue Kette hingegen soll mit den Wappen aller Ortsteile bestückt sein. Da aber Heiligkreuz, Heckmühle und Neuwirtshaus bisher nicht über ein eigenes Wappen verfügen, sollen für diese neue erstellt werden. Geschäftsleiter Daniel Görke stellte dem Gemeinderat einige vorerst noch einfache Entwürfe vor und erläuterte die historischen Hintergründe, die den Entwürfen zugrunde liegen. Unterstützung bei den Entwürfen hatte er durch Kreisheimatpfleger Roland Heinlein und Gemeindearchivar Werner Ziegert.

Der Gemeinderat zeigte sich mit den Entwürfen weitestgehend einverstanden und man einigte sich darauf, dass diese durch einen professionellen Grafiker aufgearbeitet werden und danach den Bürgern zur Diskussion vorgestellt werden sollten.

Die Gemeinde Wartmannsroth gewährt der Jugendmusikvereinigung Saaletal e.V. für die Kinder, die aus der Gemeinde Wartmannsroth unterrichtet werden, schon immer einen Zuschuss. Bisher waren dies 50 Euro je Kind. Aufgrund sinkender Schülerzahlen und gleichzeitig steigender Energiekosten wird nun ein Betrag von 70 Euro je Schüler angesetzt. Der Gemeinderat genehmigte den Betrag von 70 Euro für momentan zehn Kinder aus der Gemeinde, also 700 Euro.

Weitere Beschlüsse

Atzmüller gab zwei nichtöffentlich gefasste Beschlüsse aus der letzten Sitzung bekannt. Zum einen hatte der Gemeinderat der Umstellung der Handyalarmierung der gemeindlichen Feuerwehren zum Anbieter Alarm-Konzepte-Alexander Kullmann zugestimmt, zum anderen wurde zugestimmt, den Internetanschluss für das Feuerwehrhaus Wartmannsroth bezüglich der Handyalarmierung mitzufinanzieren. Weiter berichtete er, dass es zur Sanierung des Sportheims in Schwärzelbach weitere Gespräche gegeben habe und dass es auch für den Abriss der alten Gastwirtschaft in Völkersleier Erörterungen gegeben habe und man dafür eine Bewerbung für Fördermaßnahmen vorbereite. Die Planungen für die Brückenprojekte in Heiligkreuz und Dittlofsroda seien angelaufen, wobei das Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen mitgeteilt habe, dass die Brückenschäden in Dittlofsroda nicht als Hochwasserschaden förderfähig seien.

Gemeinderatsmitglied Jochen Koberstein fragte, wer sich um die alte Linde am Schafberg kümmere, da diese seiner Ansicht nach in einem miserablen Zustand sei. Da es sich um ein Naturdenkmal handelt, ist die untere Naturschutzbehörde zuständig. Die Verwaltung werde diese kontaktieren. Michael Häusler wies darauf hin, dass der Fußweg am Ortsausgang von Wartmannsroth Richtung Schwärzelbach momentan nicht begehbar sei. Laut Geschäftsleiter sei das Problem bekannt, man wisse aber noch nicht, wie es auf die Schnelle zu lösen ist, bemühe sich aber weiter. hjk