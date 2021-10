Nach einem Intensivkurs haben die Melkendorfer Konfirmanden unter Leitung von Pfarrer Stephan Schmidt ihre eigenen Glaubensbekenntnisse formuliert und in einem Bilderrahmen in der St.-Aegidius-Kirche ausgestellt. Kürzlich wurden sie in zwei festlichen Gottesdiensten konfirmiert; von links im Bild sind Jakob Frosch, Felix Ostbomk, Fabian Christenn, Anna Hereth, Jakob Hacker, Katharina Frosch, Oskar Messingschlager, Rosalie Bachmann, Jason Wollner und Pfarrer Stephan Schmidt. Foto: Jasmin Ramming/Pfarramt Melkendorf