In Aschach trafen sich die Mitglieder des Tauchclubs Nixe Bad Kissingen zur ordentlichen Jahreshauptversammlung. Der Tauchclub Nixe wurde bereits 1975 von engagierten Sporttauchern gegründet und besteht aus 53 Mitgliedern. Aquilin Stärker und Silke Riedel wurden für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt, André Hochmuth für 20 Jahre.

Dr. Christoph Schäfer als 1. Vorsitzender, Mona Meder als 2. Vorsitzende und Schriftführerin und Arnulf Hochmuth als 2. Technischer Leiter wurden neu in den Vorstand gewählt. Die Schatzmeisterin Erika Jung, der 1. Technische Leiter Wolf Bornemann und der Ausbildungsleiter Aquilin Stärker wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Der Tauchclub Nixe, dessen Training immer donnerstagabends im Bad Kissinger Terrassenschwimmbad stattfindet, plant unter anderem für 2022 neben einem Tauchwochenende im August in Nordhausen am Sundhäuser See, eine Herbstwanderung und im Dezember einen Besuch in Deutschlands größten Tauchturm, in das "Dive4life" in Siegburg. red