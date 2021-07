Die Ehrung der ausgeschiedenen Gemeinderäte steht bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 22. Juli, im Gemeindezentrum in Riedenberg an. Beginn ist um 19 Uhr. Ein weiteres Thema der Sitzung ist die DenkOrt Deportation in Würzburg mit Informationen des Projektes der St.-Martin-Schule und der Beteiligung der Gemeinde Riedenberg. sek