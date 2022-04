Die Jahreshauptversammlung der Hammelburger Jäger in der BJV-Kreisgruppe findet am Samstag, 9. April, um 19 Uhr im "Goldenen Stern" in Pfaffenhausen statt. Als besondere Punkte stehen die Ehrung der Jubilare 2020-2022, die Verabschiedung einer neuen Satzung und Neuwahlen an. sek