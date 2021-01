Philipp Bauernschubert

In der Gemeinde Thundorf werden ehrenamtliche Helfer gesucht, die beim Erstellen der "Thundorfer Nachrichten" helfen. Als Ende 2018 die zuständige Druckerei den Druck der "Thundorfer Nachrichten" einstellte, gab es in der Gemeinde Thundorf auch keine amtlichen Nachrichten mehr. Für den Gemeinderat unter dem früheren Bürgermeister Egon Klöffel war es jedoch ein Anliegen, diese Dorfzeitung an die Bürgerinnen und Bürger weiter zu verteilen.

Das Gremium beschloss, diese Thundorfer Nachrichten weiterhin im monatlichen Turnus und vor allem kostenlos in allen drei Gemeindeteilen drucken zu lassen. Gemeinderat Edwin Braun stellte sich zur Verfügung und übernimmt seitdem das Layouten der kommunalen Thundorfer Nachrichten.

Seit 1. März 2019 können nun wieder Vereine, Institutionen, Kirchen und sonstige Behörden

und Gruppen ihre Termine und Veranstaltungen zur Veröffentlichung melden. Davon wird allerdings nur teilweise Gebrauch gemacht.

Nun hat sich der aktuelle Gemeinderat mit diesem Thema befasst und sucht auf diesem Weg ehrenamtliche Bürger, die entsprechende Berichte für die Thundorfer Nachrichten schreiben und in einem Redaktionsteam, möglichst aus allen drei Gemeindeteilen, mitarbeiten. Wer sich mit einbringen will, kann sich bei Bürgermeisterin Judith Dekant, Tel. 09724/7174, melden.