"Als ich verlor, was ich niemals war": Ein ehemaliger buddhistischer Mönch erzählt am Dienstag, 26. April, um 19.30 Uhr sein Leben. Matthias Dhammavaro Jordan ist an diesem Abend in der Stadtbibliothek Hammelburg zu Gast. Er erzählt über seinen Weg in einsam gelegene Waldklöster, seine Begegnung mit berühmten buddhistischen Lehrern, den Umgang mit fremden Kulturen, dem asketisch-klösterlichen Leben sowie über seine inneren Prozesse und Meditationserfahrungen.

Heute lebt er in Fulda und ist Heilpraktiker für Psychotherapie, Meditations- und Achtsamkeitslehrer und Buchautor ("Ruheloser Geist trifft Achtsamkeit", "Erfahre dein wahres Selbst" und "Als ich verlor, was ich niemals war", erschienen beim Verlag Via Nova).

Kartenverkauf ab sofort in der Stadtbibliothek oder Anmeldung über die Volkshochschule Hammelburg. Es gilt Maskenpflicht (FFP2-Maske). Veranstalter ist die Stadtbibliothek Hammelburg und die Volkshochschule Hammelburg. red