Es ist wie im richtigen Leben: Das Leben ist voller Überraschungen und geprägt von den unterschiedlichsten Wegen. Und wenn man sich nach 45 Jahren wieder einmal in einer großen Runde trifft, dann gibt es viel zu erzählen.

Das erlebten die ehemaligen Schüler aus Haßfurt, die damals im Juli 1975 die Schule in Richtung Berufsleben verlassen hatten und sich nun wieder einmal getroffen haben. Das von Klaus Seufert organisierte Treffen war deshalb ein wunderbares Erlebnis, wie die Veranstalter des Klassentreffens mitteilten, weil nahezu alle ehemaligen Schüler der Einladung gefolgt sind.

Zum Auftakt feierte Diakon Manfred Griebel mit seinen ehemaligen Mitschülern einen Dankgottesdienst in der Stadtpfarrkirche. Nach dem Abendessen öffnete jeder Teilnehmer sein Lebensbuch, und man konnte eindrucksvoll erleben, dass jeder seine Lebensgeschichte mit sich trägt, die von unterschiedlichen Erfahrungen und Erlebnissen geprägt ist. So saß man einige Stunden in bester Harmonie zusammen, und allen war klar, dass man ein solches Treffen in ein paar Jahren wieder organisieren werden sollte. red