Die Kontaktstelle Selbsthilfe sucht noch weitere Betroffene, die eine Zeit lang die Fachklinik Heiligenfeld in Bad Kissingen besucht haben.

Ehemalige Betroffene berichten, dass sie die Behandlung in Heiligenfeld als sehr hilfreich empfanden. Einige ehemalige "Heiligenfelder" wollen diese besondere Verbindung und Unterstützung in einer Selbsthilfegruppe fortführen und suchen noch weitere Ehemalige. Man kann sich bei der Kontaktstelle Selbsthilfe unter Telefon 09561/892576 oder per E-Mail an: selbsthilfe@coburg.de melden. red