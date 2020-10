Der Tanzsportverein Effect's 2012 Coburg verlegt seine für den 5. Dezember 2020 geplante Gala-Show "Effect's & more" aufgrund des verlängerten behördlichen Verbots von Großveranstaltungen auf den 22. Mai 2021. "Die Effect's haben sich die Entscheidung über die erneute Verlegung der Gala-Show nicht leicht gemacht", heißt es in einer Pressemitteilung. "Wir haben alle Varianten und denkbaren Szenarien durchgespielt. Im Ergebnis sind wir fest davon überzeugt, dass die Verlegung in den Mai die beste aller Alternativen ist", so Burkhard Pfeuffer, Vorstand der Effect's. Den Effect's sei es wichtig, ihren Tänzerinnen und Tänzern mit der Gala-Show am 22. Mai 2021 ein realistisches Ziel zu geben, auf das die Mannschaften hinarbeiten können. Dies umso mehr, weil die Turniersession 2020/2021 auch keine "normale" Session sein wird. Das geplante Programm bleibt weitestgehend unverändert. Von fast allen auftretenden Künstlern liegen bereits Zusagen für den neuen Termin im Mai vor, insbesondere Sarah Lombardi wird, wie ursprünglich geplant, zu sehen sein. Alle bereits gekauften Eintrittskarten behalten für den 22. Mai 2021 ihre Gültigkeit. Darüber hinaus wird der Vorverkauf für "Effect's & more" für den Ausweichtermin fortgesetzt, so dass weiterhin Karten gekauft werden können. red