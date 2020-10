Schach-Weltmeister Magnus Carlsen (29) aus Norwegen ist nicht nur auf seinen 64 Feldern ein schlauer Kerl. Schnell hat er zu Beginn der Corona-Krise gemerkt, dass in dieser Ausnahmesituation allein für seinen Sport eine große Chance entstanden ist, da Schach problemlos - und körperlos - online auch turniermäßig gespielt werden kann. Die von ihm selbst vermarktete - und schließlich auch gewonnene - "Carlsen-Tour" brachte der Plattform chess.24 ein Millionenpublikum. So viele "Zuschauer" hatten die Spieler vom Kronacher Schachklub (KSK) natürlich nicht, aber mit Online-Hilfe konnten sie ihre Vereinsmeisterschaften im Blitzschach durchführen, als das "normale" Spielen am Brett noch nicht erlaubt war.

Statt mit der Hand wurden die Züge mit der Maus ausgeführt, was doch noch einige aus der Kronacher Landesligamannschaft zögern ließ, teilzunehmen. Immerhin trafen sich acht Spieler im virtuellen Klubraum auf "lichess.org", um doppelrundig ihren offiziellen Klubmeister 2020 im Blitzschach zu ermitteln. Trotz anfänglicher Netzprobleme bei einzelnen Teilnehmern konnten die 56 Partien in drei Stunden ordnungsgemäß beendet werden. Die Paarungen wurden von Spielleiter Hans Neuberg jeweils per Chat eingestellt, auf dem gleichen Weg erfolgte die Ergebnismeldung.

Erster Online-Blitzmeister wurde der mehrfache KSK-Vereinsmeister im "Nahschach" und seit Jahrzehnten "Kapitän" der 1. Mannschaft, Edgar Stauch. Der jetzt in Rödental wohnende ehemalige Steinberger hat auch beruflich in einer großen Versicherung in Coburg ständig mit Computern zu tun und kam bestens mit den für manche ungewohnten Bedingungen zurecht. Als "Old Zockerhand" - auch auf der gewählten Plattform "lichess" spielt man im Gegensatz zum realen Schach unter Pseudonymen - holte der 57- Jährige 11,5 Punkte aus seinen 14 Partien.

Auf die gleiche Zahl, aber die schlechtere Feinwertung kam sein Mannschaftskamerad Nico Herpich (19) alias "Checker525". Ebenfalls auf dem virtuellen "Treppchen" stand ein "Trakommider", der eigentlich Andreas Murmann heißt und 9,5 Punkte erzielte; Vierter wurde Gilbert Rebhan. Bester aus der 2. KSK-Mannschaft war der amtierende Vereinsmeister Hansi Schmierer; Jugend-Blitzmeister wurde David Schülner vor Johannes Renner. Und nun - stellt Online-Schach den Tod des "normalen" Schachspiels am Brett dar? Magnus Carlsen ist ein schlauer Kerl und trotz seines Geschäfts- und Imageerfolges mit den Onlineturnieren winkt er auf diese Frage regelmäßig ab: Bei der Spielstärke der heute auf der Festplatte jedes guten Wettkampfspielers gespeicherten Schachprogramme weiß keiner, welche Rolle deren "Engines" beim nächsten Zug des Gegners spielen werden.

Das Königliche Spiel wird also auch in seiner bisherigen Form weiterleben. hb