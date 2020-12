Coronabedingt können auch beim Kronacher Schachklub (KSK) derzeit keine Vereinsabende mit den gewohnten Turnieren stattfinden. Um trotzdem die anstehenden Vereinsmeisterschaften in den verschiedenen Kategorien durchzuführen, konnte zumindest in den schnelleren Varianten auf Online-Turniere ausgewichen werden. Das deutlich langsamere Turnierschach kommt ja online grundsätzlich nicht infrage, weil niemand weiß, welche starken Schachprogramme auf der Gegenseite mitwirken. So wurde kürzlich auch die KSK-Schnellschachmeisterschaft über die Schach-Plattform "Lichess" durchgeführt, wobei nur 15 Minuten je Spieler und Partie zur Verfügung standen.

Der 57-jährige gebürtige Steinberger Edgar Stauch, jetzt in Lautertal daheim, verteidigte dabei seinen Titel und fuhr nun nach seinem Erfolg im Online-Blitzschach vor wenigen Wochen ein "Double" ein. Darüber hinaus war der langjährige Mannschaftsführer der Kronacher Regionalligamannschaft bereits vier Mal Vereinsmeister im Turnierschach gewesen.

Stauch (4,5 Punkte aus fünf Partien) siegte nach fünf spannenden Runden im "Schweizer System" vor allem dank Erfolgen gegen seinen Verfolger und amtierenden Vereinsmeister im Turnierschach Walter Lechleitner (4 Punkte) und gegen KSK-Spitzenspieler Tobias Becker (3,5), die genau in dieser Reihenfolge auch das virtuelle Treppchen komplettierten.

Nach dem Sieger Stauch, Lechleitner und Becker kamen auf die nächsten Plätze: 4. Jugendtrainer Alexander Mainz, 5. Jugendsprecher Nico Herpich und schließlich der 14-jährige Johannes Renner, dessen 6. Platz am Ende des Mittelfeldes den Titel KSK-Schnellschach-Jugendmeister 2020 bedeutete. hb