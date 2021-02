Auch in diesem Jahr findet die Edelreiserausgabe des Kreisverbandes Coburg für Gartenbau und Landespflege statt. Die Reiserliste ist auf der Homepage des Verbandes unterhttp://www.kv-gartenbau-coburg.de zum Download eingestellt. Letzter Bestelltermin (Eingang!) ist Freitag, 26. Februar. Spätere Order können leider nicht mehr berücksichtigt werden. Die Ausgabe ist für den 22. April am Reiserkeller in Ebersdorf (neben der Kempfenhütte) in der Zeit von 14 bis 16 Uhr vorgesehen. TN